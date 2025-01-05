Ледовое шоу «Новогодний самовар» пройдет в Люберцах 5 января

В Городском округе Люберцы состоится традиционный зимний фестиваль, организованный в рамках губернаторской программы Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Особым событием фестиваля станет ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Новогодний самовар», которое пройдет 5 января в 17:00 на Центральном катке Люберец. На лед выйдут такие звезды фигурного катания, как Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие известные спортсмены.

«В дни новогодних каникул для наших маленьких жителей творческие бригады с Дедом Морозом и Снегурочкой проводят интерактивные программы прямо во дворах. Кроме того, в организации зимнего досуга активно участвуют специалисты культурных учреждений, окружных парков и спортивных объектов», — рассказал Владимир Волков.

Возрастное ограничение мероприятия — 0+.