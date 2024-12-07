Ледовое шоу Ирины Слуцкой проведут на Театральном катке в Химках 8 декабря

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Бесплатное предновогоднее представление организуют для жителей Химок. На Театральном катке покажут постановку «Двенадцать месяцев».

Сказку подготовили под руководством заслуженного мастера спорта по фигурному катанию, многократной чемпионки мира и Европы и двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой в рамках проекта «Лед это…».

Зрители увидят шоу о встрече всех времен года в новогоднюю ночь. Для выступления подготовили оригинальную музыку.

На мероприятие приглашают прийти не только взрослых, но и детей. Начнется ледовое шоу в пять часов вечера.

Отметим, что серию ледовых спектаклей и представлений для жителей организуют на катках городских округов региона в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Поддержку проведению мероприятий оказало министерство культуры и туризма Московской области.

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