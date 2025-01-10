Ледовое шоу Ильи Авербуха покажут в Люберцах 12 января

Жители городского округа смогут увидеть спектакль «Чемпионы» на стадионе «Орбита» в Дзержинском. Такую возможность предоставила команда губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Зима в Подмосковье».

Чемпион мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта Илья Авербух поставил яркий музыкальный спектакль на льду с захватывающими трюками и спецэффектами. В уникальной программе участвуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, заслуженные артисты цирка на льду Мария Голубева и Алексей Усков, а также фигуристы Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Артем Федорченко, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Спектакль начнется в 16.00. Вход на него будет свободным.

Напомним, что новогодние спектакли на льду со знаменитыми фигуристами проходят в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева уже четвертый год подряд.