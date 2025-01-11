Ледяную скульптуру «Трубящий ангел» установили у монастыря в Волоколамске

Скульптор и художник из Волоколамска Виктор Черменев создал оригинальную ледяную скульптуру. Накануне ее установили в теряевской обители.

Высота композиции составляет 2,5 метра, ширина — около трех метров. Виктор Черменев создал ее из 10 ледяных блоков, вырезанных на пруду около села Теряево.

Украшать обитель ледяными шедеврами уже стало традицией для скульптора. И каждый год Виктор придумывает новую концепцию.

Отметим, что Виктор Черменев является членом Союза художников России. Он создал много значимых работ для города.

К примеру, его авторству принадлежит скульптура князя Владимира у храма Рождества Христова, бюсты на «Аллее героев» и скульптурная композиция «Поэт и муза».

Ранее мы рассказывали о том, что у храма Рождества Христова в Волоколамске установили Рождественский вертеп. Композиция уже стала своеобразной фотозоной.