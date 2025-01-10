Рождественский вертеп установили у храма в Волоколамске

Рождественский вертеп установили у храма Рождества Христова. Это древняя традиция, которая символизирует пещеру, где согласно Священному Писанию появился на свет Иисус Христос.
По Писанию праведные Мария и Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы найти ночлег, но все дома были заняты. Тогда они расположились в пещере за пределами города, куда пастухи сгоняли скот. Здесь и родился Иисус. После родов Матерь Божия спеленала младенца и положила его в ясли — кормушку для скота. Вол и осел согревали малыша. В это же время над вертепом засияла звезда, которую назвали Вифлеемской.
Композиция привлекает внимание прихожан. Она стала своеобразной фотозоной. Увидеть ее могут все желающие. Вертеп будет располагаться у храма Рождества Христова до Крещения на Революционной, 7.
Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет
Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину
Почти 13 тыс женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год
Дмитрий Патрушев: эффективный мониторинг позволил обеспечить чистоту контейнерных площадок в новогодние каникулы
Звезда «Гарри Поттера» потребовал расследовать смерть его жены
ВС России нанесли 28 ударов по военной инфраструктуре Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте