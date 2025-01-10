Рождественский вертеп установили у храма в Волоколамске

По Писанию праведные Мария и Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы найти ночлег, но все дома были заняты. Тогда они расположились в пещере за пределами города, куда пастухи сгоняли скот. Здесь и родился Иисус. После родов Матерь Божия спеленала младенца и положила его в ясли — кормушку для скота. Вол и осел согревали малыша. В это же время над вертепом засияла звезда, которую назвали Вифлеемской.