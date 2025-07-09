Лечение пациентов с синдромом Алажиля обсудили в НИКИ детства

Делегация благотворительного фонда «Жизнь как чудо» и представители семей, воспитывающих детей с синдромом Алажиля, посетили Научно-исследовательский клинический институт детства. Визит посвятили изучению возможностей медицинского учреждения в лечении тяжелых печеночных патологий.

Синдром Алажиля — редкое генетическое заболевание, которое поражает внутренние органы. Фонд «Жизнь как чудо» специализируется на помощи таким пациентам, обеспечивая доступ к лечению, лекарствам и реабилитации.

Во встрече участвовали ключевые специалисты института: главный врач, главный детский гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Подмосковья, заведующие кардиологическим и педиатрическим отделениями. Это позволило гостям получить исчерпывающую информацию о диагностике и терапии.

«Встреча состоялась для ознакомления с возможностями института помощи детям с заболеваниями печени, образовательными инициативами для врачей и родителей, мы обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в данных направлениях. Особое внимание было уделено программам диспансеризации, которые могут быть доступны для подопечных фонда», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Участники также посетили отделения реабилитации, кардиологии и реанимации, увидев комплексный подход к лечению.

По итогам визита стороны договорились развивать сотрудничество в медицинской и научной сферах.