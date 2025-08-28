Лазерные пешеходные переходы установили в Лосино-Петровском

В Лосино‑Петровском начали устанавливать лазерные пешеходные переходы — ответ на то, что с наступлением осени темнеть на улицах стало раньше. Новые устройства проецируют яркую «зебру» прямо на дорожное полотно, что делает переходы заметнее для водителей в темное время суток, при тумане и в ненастную погоду.

Особенно полезна такая подсветка зимой — разметка остается видимой даже поверх снега. Первую партию лазерных проекторов уже смонтировали в Свердловском районе на улице Набережная, между домами 4 «А» и 4 «Б», Набережная, дом 9, улице Строителей, дом 1 и улице Алексея Короткова.

По оценкам авторов проекта, внедрение лазерных «зебр» поможет снизить количество ДТП: водители заметно раньше видят пешеходный переход и успевают начать торможение заблаговременно.