Лауреатов всероссийского фестиваля искусств наградили в Химках

В театре «Наш дом» в Химках состоялась торжественная церемония награждения лауреатов всероссийского фестиваля-конкурса «Весна. Победа. Память». Свыше 500 участников со всей России боролись за звание лучших.

Посвященный 80-летию Великой Победы фестиваль объединил конкурсантов в возрасте от семи лет и старше из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Тулы и других городов, а также из Донецка. Выступления участников оценивало профессиональное жюри. В его состав вошел и заслуженный артист России Владимир Жуков. Победители получили призы в номинациях «Вокальное искусство» и «Хореографическое искусство». Участников фестиваля поблагодарили за прославление героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Этот фестиваль — яркое свидетельство того, что память о подвиге поколения победителей навсегда останется в истории страны. На сцене мы видим не только талант и мастерство участников, но и живую связь времен, укрепление единства поколений», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что фестиваль-конкурс «Весна. Победа. Память» включил три номинации: вокал, хореография и театральное искусство. Его провели в формате онлайн. В зале выставочного комплекса «Артишок» отметили авторов лучших театральных номеров.