Лауреатов премии губернатора для молодых ученых объявили в Подмосковье

Лауреатов премии губернатора в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов выбрали в Подмосковье. Ими стали два коллектива и 13 ученых.

Премии губернатора для молодых ученых вручают ежегодно, напомнила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Проекты оцениваются с учетом новизны разработок и результатов, а также приоритетов региона. По итогам конкурсного отбора в этом году будет вручено 15 премий, их получателями станут два авторских коллектива и 13 молодых ученых и специалистов. Размер каждой премии составляет 700 тысяч рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Лауреатами в этом году стали научные МФТИ, ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, НПП «Исток», ОИЯИ и другие организации.

С 2012 года в Подмосковье молодым ученым присудили около 200 премий.