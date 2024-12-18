Лауреатов литературной премии «Зодчий» наградили в Мытищах

В Центральной библиотеке имени Кедрина состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной литературно-просветительской премии «Зодчий» и стипендиатов главы городского округа Мытищи. Это значимое событие собрало лучших представителей культурного сообщества, талантливых авторов и деятелей искусства.

Премия «Зодчий», учрежденная в 1995 году, на протяжении многих лет остаётся важным символом признания заслуг в области литературы, искусства и сохранения культурного наследия. В этом году победителем в номинации «Достижения в области поэзии, прозы и распространения творческого наследия Дмитрия Кедрина» стал поэт, член ЛИТО имени Кедрина Борис Баканин. Его вклад в развитие литературного творчества и популяризацию культурных ценностей был высоко оценен жюри.

Член Союза писателей России Ирина Ушакова получила премию за высокохудожественные литературные произведения, которые получили широкое общественное признание. Еще одним лауреатом стал писатель, кандидат филологических наук Владимир Полушин, отмеченный за творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и развития культурных традиций на территории городского округа Мытищи.

Стипендии главы Мытищ были вручены выдающимся деятелям культуры и искусства. Среди награжденных — экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея Лидия Кувшинникова, артист-кукловод театра кукол «Огниво» Мария Кузнецова, а также главный режиссер студии творческого развития «Терем» Алексей Капитонов.

Особое внимание было уделено молодым талантам. Стипендии получили актёр театра драмы и комедии «ФЭСТ» Филипп Ефимов, организатор фестиваля «Родники славянской культуры» Алексей Абрамян и руководитель вокальной группы «Созвучие» Ксения Галискарова.

Традиционно после церемонии награждения депутат Совета депутатов, лауреат премии «Зодчий» Виктор Сошин представил новый выпуск альманаха «Полдень», который уже стал неотъемлемой частью культурной жизни округа.

Вечер завершился яркими творческими номерами от Анны Гордиенко, Александра Семянникова и ансамбля «Время странствующих менестрелей», которые подарили гостям незабываемые эмоции. Церемония стала настоящим праздником литературы, искусства и культурного единства.