Лауреатов литературной премии наградили в Ленинском округе

Видное в третий раз было удостоено почетного звания «Литературный город России». Торжественное вручение наград лауреатам XIX всероссийской литературной премии имени поэта Евгения Зубова состоялось в Центральной библиотеке города.

Победителями конкурса стали талантливые писатели, поэты и прозаики из разных уголков России. Поэт, прозаик, драматург, переводчик и исполнитель авторской песни Алла Зусман стала лауреатом в номинации «Работнику организаций всех форм собственности, представителю общественной организации, спонсору, жителю Московского региона — за деятельность, направленную на развитие культуры и литературной жизни в Ленинском округе». Поэт и прозаик Людмила Прусакова победила в номинации «Литератору, жителю Ленинского округа — за творческие достижения и значительный вклад в литературную жизнь». Наградами отметили и других деятелей культуры и литературы, которые много сделали для развития Подмосковья.

Заместитель председателя совета депутатов округа Валерий Черников отметил, что премия продолжает традиции поддержки литературного творчества, развития культурного потенциала и сохранения литературного наследия. «Она дает возможность молодым авторам заявить о себе, а опытным писателям — получить признание за свой вклад в развитие отечественной литературы», — сказал депутат. Он поздравил лауреатов с заслуженными наградами и пожелал дальнейших творческих успехов и новых достижений.