Лагерь дневного пребывания открыли в кадетской школе в Воскресенске

Лагерь «Юнармия» на базе лицея «Воскресенская кадетская школа» будет работать в течение трех недель. За это время там побывают 50 детей со всего Воскресенска в возрасте от шести до 15 лет.

Начальник лагеря Лейла Новикова рассказала, что в лагере отдохнут как ученики кадетской школы, так и дети из других образовательных учреждений городского округа. «Если остаются путевки, которые не были реализованы среди наших школьников, мы предоставляем их другим ребятам через управление образования», — объяснила она.

В лагере школьников ждет насыщенная программа, включающая игры, квесты и мастер-классы. Одной из главных задач станет патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребят познакомят с основами военной подготовки и научат оказывать первую медицинскую помощь. Такие навыки в будущем будут очень полезны каждому.

Смена в лагере «Юнармия» завершится 9 июля. В рамках программы все дети получат не только новые знания и умения, но и массу положительных эмоций, а также возможность приобрести новых друзей.