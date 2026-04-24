Лабораторный корпус МФТИ в Долгопрудном достроят к осени

В Долгопрудном продолжается строительство нового лабораторного корпуса Московского физико-технического института. Он станет важной частью развивающегося научного кампуса.

Речь идет о проекте «Физтех.Фотоника», где планируют разместить современные пространства для исследований и разработки технологий будущего.

Как сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области, на объекте проводят внеплановую проверку. Степень готовности здания сейчас оценивают примерно в 70%. Работы находятся в активной фазе — строительство постепенно выходит на финишную прямую.

Новый корпус рассчитан на 255 рабочих мест. Внутри предусмотрены компьютерные лаборатории, серверные помещения и вся необходимая инженерная инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную работу оборудования. Особое внимание уделили вопросам безопасности: здание оснащают современными системами противопожарной защиты и оповещения.

Проект также включает создание защитного укрытия, рассчитанного на 250 человек — его будут использовать исключительно в экстренных ситуациях.

Площадь четырехэтажного здания составляет почти четыре тысячи квадратных метров.

Завершение строительных работ намечено на лето текущего года, а уже осенью объект планируют ввести в эксплуатацию.

Новый корпус усилит научно-исследовательскую базу Долгопрудного и станет частью масштабного проекта по развитию «Долины Физтеха» — технологической площадки, где сосредоточат разработки в сфере микроэлектроники, искусственного интеллекта, робототехники и других передовых направлений.

Реализацию проекта осуществляют в рамках федеральной программы поддержки наукоградов.