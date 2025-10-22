Лабораторию радиационной биологии расширят в Дубне

Международная конференция по актуальным проблемам радиационной биологии открылась в наукограде. Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников сообщил на мероприятии, что лаборатории радиационной биологии в Дубне выделят новые помещения.

В конференции, посвященной 20-летию со дня основания лаборатории радиационной биологии и памяти ее научного руководителя и организатора Евгения Красавина, участвуют свыше 100 докладчиков. Ученые обсуждают результаты фундаментальных исследований и их практическое применение в лучевой терапии злокачественных опухолей, противолучевой защите от действия заряженных частиц и нейтронов, а также результаты в области космической радиобиологии и астробиологии.

«Лаборатория молодая, растущая, постоянно появляются новые кадры, развиваются имеющиеся направления и открываются новые. Будет современная лабораторная база, без которой сегодняшние исследования на современном уровне невозможны. Разместим там лабораторные приборы, комнаты для персонала. Также будет развитие нового проекта по исследованиям с радионуклидными источниками, и планы по расширению строения нацелены в том числе и на это», — рассказал директор лаборатории Александр Бугай.

На базе новых помещений также будут проводиться исследования, в которых задействованы несколько лабораторий Института. Планируется развивать направления, близкие к медицинской радиобиологии.