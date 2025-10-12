Лабораторию для оценки качества пестицидов и агрохимикатов открыли в Дубне

На территории кампуса университета «Дубна» функционирует эколого-аналитическая лаборатория кафедры экологии и наук о Земле, которую создали ученые вуза и сотрудники Центра оценки качества пестицидов и агрохимикатов. Студенты здесь исследуют влияние веществ, используемых в сельском хозяйстве, на окружающую среду.

Они могут практиковаться в лаборатории с третьего курса. Как рассказала заведующая кафедрой экологии и наук о Земле государственного университета «Дубна» Ольга Анисимова, такая работа наглядно демонстрирует вовлеченность учащихся в процесс на примере конкретной задачи.

«Очень важно, когда студенты не в теории, а на практике понимают социальную значимость своей профессии и активно в нее вовлекаются», — пояснила Ольга Анисимова.

Ребята исследуют образцы различных агропромышленных веществ на почвенных клещах, дождевых червях, пчелах, водорослях. Всего насчитывают 11 видов таких биотестеров. Заказчики привозят пестициды, чтобы получить заключение о безопасности своей продукции перед выводом ее на рынок. В зависимости от реакции биотестеров на тот или иной образец, ему присваивают класс опасности.