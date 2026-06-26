Квиз об истории Реутова провели для молодежи в Центре культуры и искусств

В Центре культуры и искусств в Реутове 26 июня прошел исторический квиз «Реутов. Связь времен в единстве поколений», приуроченный ко Дню молодежи. В торжественной церемонии открытия принял участие глава города Алексей Ковязин, который поприветствовал участников и пожелал им удачи.

В викторине соревновались восемь команд по пять человек. Организаторы подготовили тематические блоки: «От хутора до наукограда», «Реутов фабричный», «Реутов в годы Великой Отечественной войны», «Реутов — наукоград» и «Храним прошлое, создаем будущее». Помощь в проведении оказали активисты «Молодой гвардии».

«Мероприятие подобного формата мы проводим впервые. Все вопросы были посвящены истории наукограда — от появления до современности. Ребята справились отлично и показали высокий уровень знаний о Реутове», — подчеркнул Алексей Ковязин.

Победителем квиза стала команда «Волонтеров Подмосковья». Второе и третье места заняли команды молодогвардейцев. Призеров наградила депутат городского Совета, директор учреждения «Муниципальный центр управления регионом» Ксения Кравченко.