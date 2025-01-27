Квиз ко Дню студента прошел в Дмитровском техникуме

В преддверии праздника в учебном заведении состоялся день самоуправления. Ребята попробовали себя в роли педагогов и сами проводили занятия.

На входе в техникум учащихся встречал милый совенок, который давал мудрые советы и создавал атмосферу дружелюбия и уюта. В течение всего дня студенты выполняли интересные задания, которые помогли ребятам сплотиться и поднимали настроение. Всех угощали вкусными конфетами.

Студентов Дмитровского техникума поздравили сотрудники Центральной библиотеки. Они организовали интеллектуальный квиз «На студенческой волне». В игре сразились 11 команд,

состоящих из первокурсников. В программу вошли познавательные и веселые

раунды «В мире профессий», «Литературный винегрет», «Нейросеть рисует», «Музыка в кино» и «Ликуй, студент!». Всем участникам квиза вручили памятные подарки и дипломы.

Ребят поздравил с праздником глава муниципального округа Иван Курданин. Он отметил, что студенческие годы — один из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни каждого человека. «Это время открытий, дружбы, первых успехов и достижений. Студенты — будущее нашего округа и всей нашей страны», — сказал руководитель муниципалитета.