Квиз ко Дню народного единства прошел в Подольске

В Подольском лицее прошел исторический квиз, посвященный Дню народного единства. Учитель второго класса рассказал детям о значении праздника и его символах, показав им познавательное видео о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.

Ребята сделали поздравительные открытки и написали практическую работу для закрепления полученных знаний.

Для старшеклассников организовали квиз в формате «Своя игра» в актовом зале. Мероприятие подготовил выпускник лицея, студент Российского университета дружбы народов Федор Волков. Вопросы касались смутного времени и формирования российского государства. Команды из десятых классов отвечали на вопросы разной сложности в пяти раундах. Такие мероприятия помогают ученикам лучше понимать историю своей страны и развивают интерес к ее культурным традициям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».