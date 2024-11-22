Квиз ко Дню матери проведут в молодежном центре в Мытищах 23 ноября

Встреча пройдет в формате открытого диалога. Главной ее темой станет эффективная коммуникация между членами семьи, которая помогает лучше понять друг друга, рассказать о потребностях и проблемах, найти пути их решения. Гости мероприятия поделятся опытом семейной жизни и материнства, зададут вопросы и получат советы. Помимо этого в рамках мероприятия проведут увлекательный квиз, приуроченный ко Дню матери.

Чтобы прийти на встречу, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие пройдет в Мытищах во флагманском офисе молодежных объединений по адресу: улица Мира, дом № 37.

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