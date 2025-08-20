Квиз и мастер-классы пройдут в парках Солнечногорск на этой неделе

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Городской парк культуры и отдыха и набережная «Выстрел» станут площадками для поведения мастер-классов, спортивных активностей и развлекательных программ. Мероприятия проводят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».

Жители и гости округа смогут присоединиться к занятиям по йоге, физкультуре, зумбе, утренней зарядке и принять участие в забеге «5 верст». Для ценителей культурного досуга подготовлены концертная программа, ярмарка народных игрушек, лекция «История Родины» и квиз «Мой город — Солнечногорск».

«В преддверии завершения лета мы подготовили разнообразные мероприятия, чтобы семьи могли активно провести время на свежем воздухе, найти занятие по вкусу или освоить что-то новое. Для юных гостей предусмотрены настольные игры, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и увлекательные игровые программы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подробное расписание и актуальные новости можно найти на информационных афишах в парках, а также в  Telegram-канале и на  сайте. Возрастные ограничения — 0+.

