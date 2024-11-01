Квиз для школьников ко Дню народного единства провели в Лобне

В игре приняли участие две команды учащихся из школы № 1, которые состязались в знаниях и находчивости по истории родной страны. Ребята не только проверили свои знания, но и расширили кругозор, получив дипломы и призы за участие. Кроме того, всем участникам было предложено бесплатное пробное занятие в различных студиях Дома культуры.

Победители игры получили особый приз — 50% скидку на участие в следующем квизе этого года. Это дополнительный стимул для ребят продолжать развивать свои интеллектуальные способности и участвовать в подобных мероприятиях.

Напомним, что в Лобне для детей регулярно проводят бесплатные творческие и спортивные занятия, а также образовательные, культурные и развлекательные мероприятия. В городе строятся новые школы и детские сады, обновляется инфраструктура скверов, парков и детских площадок, что создает комфортные условия для развития подрастающего поколения.

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