Квесты и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

В «Парке Ривьера» представили афишу мероприятий на предстоящую неделю с 13 по 19 октября. Гостей ждет насыщенная программа, включающая спортивные события, творческие мастер-классы и развлекательные игры.

Неделя начнется с мероприятия для старшей аудитории. В пятницу, 17 октября, с 19:00 до 20:00 в творческой мастерской пройдет «Вечер виртуальных приключений» для любителей видеоигр в возрасте 16+.

Основная активность развернется в выходные. В субботу, 18 октября, с 11:00 до 14:00 в парке состоится областное спортивное мероприятие «Азбука спорта».

Также в программе дня значатся спортивная «Ритм-зарядка» с 16:30 од 16:55 и анимационная программа «Игры нашего двора»с 16:55 до 17:20, а с 17:30 до 18:00 творческий мастер-класс «Искусство творчества».