Квесты и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске 11 и 12 октября

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Можайский парк Ривьера опубликовал афишу мероприятий на предстоящие выходные, 11 и 12 октября. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи: от уличных игр и интеллектуальных викторин до гастрономического фестиваля.

В субботу, 11 октября, день начнется с активного отдыха для детей. С 11:00 на Центральной площади верхней части парка пройдет анимационная программа «Игры нашего двора», где ребята смогут вспомнить или познакомиться с любимыми забавами прошлых лет. Сразу после этого, в творческой мастерской, их ждет «Мультвикторина» — веселое и познавательное соревнование на знание мультфильмов.

Главным событием субботнего дня станет «Фестиваль глинтвейна», который развернется в нижней части парка с 15:00 до 18:00. Гости смогут согреться и насладиться вкусом традиционного осеннего напитка в уютной атмосфере парка.

В воскресенье, 12 октября, юных посетителей ждет захватывающий квест «Дело о краже века». С 15:30 на Центральной площади детям предстоит проявить смекалку и внимательность, чтобы раскрыть загадочное преступление.

После этого всех желающих приглашают на мастер-класс «Фантазия творчества», где можно будет дать волю воображению и создать своими руками оригинальную поделку.

Все мероприятия бесплатны и рассчитаны на посетителей в возрасте от шести лет.

