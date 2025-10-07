Квесты и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске 11 и 12 октября

Можайский парк Ривьера опубликовал афишу мероприятий на предстоящие выходные, 11 и 12 октября. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи: от уличных игр и интеллектуальных викторин до гастрономического фестиваля.

В субботу, 11 октября, день начнется с активного отдыха для детей. С 11:00 на Центральной площади верхней части парка пройдет анимационная программа «Игры нашего двора», где ребята смогут вспомнить или познакомиться с любимыми забавами прошлых лет. Сразу после этого, в творческой мастерской, их ждет «Мультвикторина» — веселое и познавательное соревнование на знание мультфильмов.

Главным событием субботнего дня станет «Фестиваль глинтвейна», который развернется в нижней части парка с 15:00 до 18:00. Гости смогут согреться и насладиться вкусом традиционного осеннего напитка в уютной атмосфере парка.