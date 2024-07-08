Квест «Семь+Я» прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялось торжественное празднование Дня семьи, любви и верности. Активисты и сторонники партии «Единая Россия» организовали квест под названием «Семь+Я» для молодых семей, включая многодетные и семьи ветеранов боевых действий.

На мероприятии также прошли тематические мастер-классы и активности для взрослых и детей. Творческие коллективы порадовали зрителей своими выступлениями, а на концертной программе выступили семьи участников специальной военной операции.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов поздравил всех с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув важность этих ценностей.

Отметим, что мероприятия организовали в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

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