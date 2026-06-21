Квест по основам ЗОЖ прошел для школьников в Химках

18 июня в летнем лагере школы «Лига первых» ко Дню медицинского работника состоялась командная игра «Здоров будешь — все добудешь». Ребята познакомились с основами здорового образа жизни и узнали больше о медицинских профессиях.

Участников ждали интерактивные этапы: «Врачебный огород» с карточками лечебных трав, эстафета с градусниками, мастер-класс по перевязке, сбор аптечки, демонстрация правильного мытья рук и веселая зарядка под музыку.

Также ребята отгадывали загадки и отвечали на вопросы о здоровье. За успешное выполнение заданий команды получали фрагменты плаката. В финале все части собрали воедино — открылась ключевая фраза: «Здоровье — есть высочайшее богатство человека».

Во всех этапах участникам помогал школьный спасательный отряд — часть Московского областного регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что пришкольный лагерь стал площадкой для знакомства с медициной, а квест объединил игру, спорт и образование.