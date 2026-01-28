Квест ко Дню студента прошел в молодежном центре в Мытищах

Квест «CTUD//ЗАЧЕТ 2026», приуроченный ко Дню студента, состоялся в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Представители высших и средних специальных учебных заведений города Мытищи приняли участие в творческих соревнованиях.

Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Мытищ Алексей Тюрин, поздравил участников с праздником. «Студенты — наша опора и будущее. Именно на ваши плечи в скором времени ляжет ответственность за Родину. Желаю успехов, благополучия, чтобы вы узнавали больше нового и чтобы у вас все складывалось так, как вы хотите», — обратился он к ребятам.

Участникам квеста предстояло за 60 минут пройти восемь локаций, на каждой из которых были подготовлены специальные задания. Команды соревновались в нескольких номинациях, демонстрируя смекалку, сплоченность и командный дух.

Студент мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Баумана Александр Мещеряков отметил, что студенчество — это лучшие годы в жизни каждого человека. «За время обучения мы не только получаем новые навыки, но и заводим множество знакомств, обретаем друзей и товарищей, а также можем участвовать в таких веселых мероприятиях, благодаря которым мы становимся сплоченнее и дружнее, — заявил он.

По итогам квеста были определены победители в следующих номинациях: «Генераторы драйва» — Российский университет кооперации; «Мастера Коннекта» — Мытищинский колледж технологий имени Альтшуля; «Нейросеть в действии» — Московский государственный строительный университет; «Алгоритм успеха» — Мытищинский колледж; «Системные аналитики» — Московский государственный технический университет имени Баумана.