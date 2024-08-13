Квест-игру ко Дню ВВС провели в детском саду «Зоренька» в Химках

Патриотическое мероприятие в честь Дня Военно-воздушных сил России провели в детским саду «Зоренька» в Химках. Для воспитанников организовали квест-игру «Покорители неба».

Детей познакомили с историей возникновения военно-воздушных сил.

«Рассказали ребятам о том, кто такие летчики и чем они занимаются. Кроме того, воспитанникам детского сада показали тематическую видеопрезентацию и познакомили их с историей возникновения праздника. В квест-игре каждый смог закрепить полученные знания в интерактивно-развлекательной форме», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Мероприятие прошло в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». По этой программе в городском округе провели уже более 100 патриотических мероприятий, в числе которых различные мастер-классы, открытые кинопоказы, круглые столы и другие.

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