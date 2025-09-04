Квест-игра на знание ПДД прошла в Балашихе

Сотрудники отдела Госавтоинспекции межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации провели в парке «Пехорка» профилактическое мероприятие «Безопасность на дороге». Квест-игра была направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у школьников культуры безопасного поведения на улицах и дорогах.

Ежегодная игра традиционно проходит в начале сентября и собирает учеников младших классов. В этом году в мероприятии приняли участие 24 команды, каждая из которых состояла из восьми ребят в возрасте 10–11 лет.

«Цель этого мероприятия — активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам поведения на дорогах. Ребята показали достойный уровень знаний правил дорожного движения и умения ориентироваться в условиях городской среды», — отметила капитан полиции Анастасия Климкина.

Участники квеста прошли через семь тематических станций: «Знатоки правил дорожного движения», «Знатоки дорожных знаков», «Вождение велосипеда», «Айболит», «Дорожная математика», «Логическая» и «Тир — светофор». Каждая станция была направлена на закрепление знаний и развитие навыков безопасного поведения на дороге.

Особое внимание было уделено ученикам класса «Юных инспекторов движения», открытого на базе школы № 30. Это первый подобный класс в Московской области, где школьники регулярно встречаются с сотрудниками ГИБДД, изучают правила дорожного движения и принимают активное участие в профилактических акциях.