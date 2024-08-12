Квест для детей провели в рабочем поселке Столбовая в Чеховском округе
Во дворе Дома культуры «Ровесник» в поселке Столбовая провели праздник для детей. Для них подготовили развлекательную программу с подвижными играми, квестом и танцами.
Игровую программу «Страна Веселяндия» приготовили сотрудники Дома культуры. Они организовали квест с несколькими станциями.
На «Творческой» дети проявляли художественные таланты. В точке «Умницы и умники» отвечали на вопросы викторины.
Также все желающие могли поучаствовать в конкурсах, командных играх и танцевальных мастер-классах.
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