Квартирник для творческой молодежи прошел в Подольске

Мероприятие, которое состоялось в доме культуры ЗИО, посетило около 50 человек. Молодые люди читали стихи собственного сочинения, играли на гитаре и пели песни.

Участники квартирника исполнили в формате открытого микрофона более 20 номеров. Анастасия, которая поет с детства, но учится вокалу всего год, порадовала слушателей авторской песней «Арт Деко». Победитель и участник многочисленных конкурсов и фестивалей Татьяна представила на сцене танец либертанго, в котором органично переплелись танго и фламенко.

Музыкальная группа из села Андреевка исполнила песни «Все течет весной», «Сутками», «Мамонт», «Деликатес». Солистка группы Надежда сама пишет стихи и придумывает мелодии, а еще увлекается театральной деятельностью, рисует комиксы и снимает клипы.

В завершении квартирника артисты вместе спели композицию «Я бы хотела нарисовать мечту», которая стала пожеланием удачи всем творческим людям.