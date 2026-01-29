Кузьминскую улицу в Котельниках реконструируют до конца года

В Котельниках приступили к реализации важного дорожного проекта. Рабочие проведут реконструкцию участка Кузьминской улицы протяженностью 500 метров и построят новый участок дороги длиной 560 метров.

Новая трасса соединит Кузьминскую улицу с Дзержинским шоссе, создав долгожданную связку.

«Движение по дороге будет осуществляться по двум полосам. Также здесь обустроят тротуары на всем протяжении дороги, четыре новые остановки и построят парковку на 63 места (31 место будет предназначено для посетителей поликлиники, а 32 разместят вдоль проезжей части)», — пояснил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Строительную площадку готовят к началу работ, которые планируется полностью завершить в четвертом квартале текущего года.

После запуска движения разницу ощутят более трех тысяч местных жителей. Дорога обеспечит удобный и прямой подъезд к городской поликлинике и строящемуся жилому комплексу.

Более того, она упростит выезд на Дзержинское шоссе для автомобилистов из микрорайонов Белая Дача, Ковровый и Опытное Поле, избавив их от необходимости тратить время на объезд.