Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров пройдут в Черноголовке

В библиотеке наукограда стартует новый набор на базовый курс цифровой грамотности, разработанный специально для людей старшего поколения. Это возможность для пенсионеров бесплатно получить необходимые навыки для пользования современными гаджетами и освоить интернет-сервисы.

Курс направлен на то, чтобы помочь пожилым людям преодолеть цифровой барьер и почувствовать себя уверенно в мире технологий. Участники научатся использовать смартфоны и компьютеры, освоят социальные сети и научатся взаимодействовать с онлайн-сервисами. Теперь записываться на прием к врачу через «Добродел», заказывать необходимые документы через «Госуслуги» или оплачивать коммунальные услуги онлайн станет легко и доступно.

Занятия в библиотеке проводятся еженедельно по пятницам с 11:00 до 12:30. Предварительная запись на курс не требуется, однако организаторы просят участников каждый раз при себе иметь социальную карту.

На занятиях преподаватель подробно разберет с пенсионерами следующие темы: основы работы со смартфоном, звонки и сообщения, интернет и браузер, работа с файлами, фотографии и видео, приложения и сервисы, а также безопасность и конфиденциальность.

Занятия будут проходить по адресу: Школьный бульвар, 9.