Курсы китайского языка откроют в Менделеевской школе Солнечногорска осенью

Генеральный директор языковой школы из Китая посетила городской округ Солнечногорск. Госпожа Чжоу побывала в центре детских инициатив на базе Менделеевской школы, где осенью начнутся курсы китайского языка.
Для учеников Менделеевской школы провели три онлайн-урока с преподавателями из Шанхая. В образовательном учреждении с 1 сентября по соглашению с одной из китайских школ запустят курсы по изучению китайского языка.
«С госпожой Чжоу я познакомилась в Китае, когда сама была на стажировке в апреле с большой делегацией наших директоров Московской области. Планов у нас очень много. В данный момент учитель нашей школы проходит трехнедельную стажировку, и сегодня она получила диплом в Шанхае. Она скоро прилетает, с нового учебного года мы начинаем курс китайского языка для наших школьников», — рассказала директор Менделеевской средней общеобразовательной школы Юлия Шапакина.
Также гостья из Китая побывала в музейно-выставочным центре «Путевой дворец», где посетила экскурсию по историко-краеведческой экспозиции «Мир русской провинции».