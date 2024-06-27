Курсы китайского языка откроют в Менделеевской школе Солнечногорска осенью

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Генеральный директор языковой школы из Китая посетила городской округ Солнечногорск. Госпожа Чжоу побывала в центре детских инициатив на базе Менделеевской школы, где осенью начнутся курсы китайского языка.

Для учеников Менделеевской школы провели три онлайн-урока с преподавателями из Шанхая. В образовательном учреждении с 1 сентября по соглашению с одной из китайских школ запустят курсы по изучению китайского языка.

«С госпожой Чжоу я познакомилась в Китае, когда сама была на стажировке в апреле с большой делегацией наших директоров Московской области. Планов у нас очень много. В данный момент учитель нашей школы проходит трехнедельную стажировку, и сегодня она получила диплом в Шанхае. Она скоро прилетает, с нового учебного года мы начинаем курс китайского языка для наших школьников», — рассказала директор Менделеевской средней общеобразовательной школы Юлия Шапакина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Также гостья из Китая побывала в музейно-выставочным центре «Путевой дворец», где посетила экскурсию по историко-краеведческой экспозиции «Мир русской провинции».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте