Курсы китайского языка откроют в Менделеевской школе Солнечногорска осенью

Для учеников Менделеевской школы провели три онлайн-урока с преподавателями из Шанхая. В образовательном учреждении с 1 сентября по соглашению с одной из китайских школ запустят курсы по изучению китайского языка.

«С госпожой Чжоу я познакомилась в Китае, когда сама была на стажировке в апреле с большой делегацией наших директоров Московской области. Планов у нас очень много. В данный момент учитель нашей школы проходит трехнедельную стажировку, и сегодня она получила диплом в Шанхае. Она скоро прилетает, с нового учебного года мы начинаем курс китайского языка для наших школьников», — рассказала директор Менделеевской средней общеобразовательной школы Юлия Шапакина.