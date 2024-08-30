Благотворительный концерт в поддержку жителей Курска пройдет в Мытищах

Благотворительный концерт пройдет в парке Мира в Мытищах 31 августа. Там будет организован сбор гумпомощи для жителей Курской области.

На сцене выступят артисты национального проекта патриотической песни «Родники» и группа «Сарма 38», а также Марк Русская Душа, Наталья Дегтярева, дуэт «Смысл есть», Сергей Вахрушев. Поддержат опытных коллег воспитанники центра культуры «Подмосковье».

Пока артисты будут выступать в амфитеатре, в парке будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. Каждый житель Мытищ сможет внести вклад в поддержку жителей Курской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую обновляют каждый день.

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