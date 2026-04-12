Курсанты ВА РВСН имени Петра Великого поделились мечтами в День космонавтики

Россия под защитой на всех направлениях. Будущих офицеров, которые встанут на страже Родины, готовит Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Минобороны. Вместе с курсантами и офицерами корреспондент 360.ru Мария Михейчик в специальном репортаже поздравили страну с Днем космонавтики.

Учебное заведение открылось в 1820 году. Оно готовит более 10 специальностей технического профиля и одну гуманитарную, по военно-политической работе. Кроме непосредственно ракетчиков в нем обучаются специалисты беспилотных систем, информационных технологий и других направлений, задействованных в эксплуатации ракетно-ядерных вооружений.

«У нас уникальные аудитории, уникальная учебно-лабораторная база. Не совру, если скажу, что такой учебно-лабораторной базы нет, наверное, нигде, ни в одном учебном заведении мира», — заявил начальник учебно-методического отдела Военной академии РВСН имени Петра Великого Андрей Мосиенко.

Курсанты поступили в академию по призванию, многие из семей потомственных военных. Их мечта — получить первые офицерские погоны, сконструировать что-то новое и отправить в космос частичку себя.