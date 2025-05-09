Курсанты из Химок поучаствовали в параде Победы на Красной площади

В парадном расчете Академии по Красной площади прошли офицеры, заместители командиров и курсанты. Это стало для них важным событием в карьере. Ребята перед этим прошли серьезный отбор и месяцы усиленной строевой подготовки.

Курсанты тренировались ежедневно по пять часов в неделю. Они преодолевали сотни километров по плацу и другим площадкам, чтобы пройти победным маршем по Красной площади. Они стремились к идеальной выправке, слаженности движений и точному исполнению, ведь за каждым будет наблюдать Россия.

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне глава Химок Елена Землякова побывала на торжественных мероприятиях, которые прошли в Академии. Она поздравила курсантов и приняли участие в возложении цветов к мемориалу «Связь времен». Глава муниципалитета отметила, что именно в таких учреждениях воспитываются будущие профессионалы, готовые прийти на помощь.