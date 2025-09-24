Курсанты и кадеты из Мытищ дали торжественную клятву в Москве

Значимое событие собрало не только будущих спасателей, но и почетных гостей. Среди присутствовавших были ветераны пожарной службы, преподаватели учебных заведений, а также родители и близкие. Собравшиеся произнесли напутственные слова, пожелали успехов в учебе и службе, выразили благодарность за выбор столь важной и нужной профессии.

Принятие присяги — важный этап, символизирующий осознанный выбор жизненного пути. Молодые люди торжественно поклялись быть преданными Родине, жить интересами народа и государства, а также всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Этот акт имеет глубокое символическое значение, отражая переход детей к статусу активного участника общественно-политической жизни, готового нести ответственность за благополучие своей страны и общества.