Курсантов Академии гражданской защиты МЧС поздравили с 9 Мая в Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила курсантов Академии гражданской защиты МЧС России имени Михайлика с наступающим Днем Великой Победы. Она отметила важность их труда на благо страны.

Участники патриотического мероприятия вместе с Еленой Земляковой возложили живые цветы к памятнику «Связь времен». Кроме того, курсанты посадили деревья на аллее Победы в преддверии 80-й годовщины Победы.

«Это люди, которые выбрали профессию по зову сердца. Здесь воспитывают будущих героев, чья миссия — самоотверженно защищать, оказывать помощь людям в самых сложных, чрезвычайных ситуациях», — подчеркнула Елена Землякова.

Почетным гостем мероприятия стал начальник академии, генерал-лейтенант Виктор Панченков, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны, генерал-полковник Шамсутдин Дагиров и первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2013–2015 годов), генерал-полковник Сергей Шляков. Они произнесли торжественную речь на открытии памятного мероприятия.

Курсанты исполнили песню «День Победы». Кроме того, стройные ряды молодых людей прошли праздничным маршем.