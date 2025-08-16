Курс по оказанию первой помощи прошел в Дубне

Первое занятие по оказанию первой медицинской помощи прошло в читальном зале библиотеки Левобережья. Участники в течение курса прослушают лекции и отработают практические навыки.

Преподаватель поисково-спасательного отряда «Дубна» рассказал, как действовать в экстренной ситуации.

Поддержка пострадавшего до приезда скорой — важный аспект. Участники узнали универсальный алгоритм оказания первой помощи и получили общие сведения о правовых аспектах. Также они потренировались укладывать человека в устойчивое боковое положение — самое безопасное в сложной ситуации.

«В рамках программы можно будет научиться накладывать фиксирующую повязку, освоить технику закрытого массажа сердца, приобрести много других полезных знаний и навыков», — пояснил преподаватель первой помощи ВПСО «Дубна» Виталий Мосалов.