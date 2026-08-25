Курс по кибербезопасности введут в школах Богородского округа

Масштабный проект «Киберурок» стартует с 1 сентября и охватит более 4500 обучающихся с первого по одиннадцатый класс. Проект сформирует у школьников навыки безопасного и осознанного использования цифровых технологий.

Несмотря на то, что для всех возрастных групп выделено одинаковое время — один час в неделю, — содержание и методики обучения существенно различаются и учитывают возрастные особенности детей.

Для учеников с первого по четвертый класс объяснят цифровую безопасность через игру. Главная задача — сформировать базовые привычки цифровой гигиены, пробуждая интерес и показывая, как находиться в сети уверенно и безопасно. На уроках ребята в игровой форме узнают, как правильно общаться в мессенджерах под присмотром родителей и почему нельзя публиковать личные данные.

Занятия будут проходить с помощью интерактивных мультфильмов, квестов и симуляций. Например, дети будут помогать цифровому герою не попасться «волку‑обманщику» в сети. В обучении используют визуальные тренажеры и личные кабинеты в закрытом детском контуре — без доступа к открытому интернету. Такой подход позволит не только усвоить правила, но и закрепить их на практике в безопасной среде.

Для учеников средней и старшей школы курс будет формировать критическое мышление и ответственность. Для учеников с пятого по одиннадцатый класс акцент сделают на развитие критического мышления, понимание правовых и этических аспектов цифровой среды, а также на профессиональное самоопределение.

В программу входят такие темы, как фактчекинг и умение отличать фейки от достоверной информации, медиаграмотность и работа с источниками, авторское право и цифровая репутация, правовые последствия кибербуллинга и онлайн‑травли, этические вопросы использования нейросетей и создание собственных IT‑продуктов.

Методика обучения будет построена на проектной деятельности, дебатах, разборе реальных дел из судебной практики и проведении хакатонов. Старшеклассники научатся самостоятельно создавать контент, формулировать запросы для искусственного интеллекта и анализировать полученные результаты, выявляя ошибки и неточности.

Старшие классы (с девятого по одиннадцатый) изучат работу с искусственным интеллектом. Программа станет более практико‑ориентированной. Особое внимание уделят применению инструментов в учебе и подготовке к экзаменам.

В рамках курса предусмотрены регулярные тренировочные занятия по подготовке к экзаменам по информатике, физике, биологии, математике и русскому языку с использованием цифровых помощников, изучение основ программирования и алгоритмизации для создания собственных проектов, работа в средах разработки, анализа данных и с генеративными нейросетями — все это под контролем педагога. Ученики смогут не только освоить современные инструменты, но и попробовать себя в роли разработчиков, создавая собственные цифровые решения.