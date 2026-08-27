Курс по кибербезопасности откроют для школьников в Дубне

Проект «Киберурок» для учащихся с первого по одиннадцатый класс стартует в округе. Участниками стали школы № 5 и 10, гимназия № 8 и физико-математический лицей имени В. Г. Кадышевского — всего около тысячи детей.

В рамках внеурочной деятельности на изучение новой дисциплины выделен один час в неделю. Предмет включает семь учебных модулей, темы которых по мере взросления детей раскрываются шире и глубже.

Занятия будут проходить на специальной обучающей платформе и будут включать теорию и практику. Дети будут придумывать безопасные пароли, учиться реагировать на угрозы, отличать фейки от реальных новостей. Им помогут освоить правила этичного общения в сети, научат реагировать на травлю в интернете, познакомят с основами цифровой экономики и IT-профессий.

Директор школы № 5 Елена Стифорова отметила, что актуальность темы не вызывает вопросов: современные дети с раннего возраста сталкиваются с цифровыми рисками — мошенничеством, кибербуллингом, утечкой персональных данных и нежелательным контентом. «Киберурок» помогает системно дать знания и практические навыки, чтобы школьники могли осознанно и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

Курс разработан региональными специалистами совместно с Министерством просвещения по поручению президента России. В качестве пилотного проект впервые внедряется в Московской области в этом году.