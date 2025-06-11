Курс по игре на гуслях начался в клубе «Активное долголетие» в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» начался новый обучающий курс по игре на гуслях — традиционном русском музыкальном инструменте. Все желающие участники проекта могут попробовать свои силы под руководством опытного наставника.

Заведующая отделением клуба «Активное долголетие» Александра Ульвис сообщила, что уже есть творческий ансамбль «Верные друзья», в который входят 20 человек, занимающихся хоровым пением и игрой на народных инструментах — баянах, балалайках и других. В этом году участники решили освоить гусли, а один из мужчин начал играть на свирели — разновидности флейты.

В проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева в Ленинском округе участвуют более пяти тысяч жителей старшего возраста. Самыми популярными направлениями досуга остаются спортивные и творческие занятия, экскурсии по Подмосковью и обучающие программы.

Ранее глава Ленинского округа Станислав Каторов поздравил соцработников с профессиональным праздником, отметив вклад более 200 специалистов сферы социального обслуживания. Благодарность министерства социального развития региона получила и Александра Ульвис.