Курс лекций по производству цемента начался в колледже в Воскресенске

Цементное производство начали изучать в этом учебном году студенты Воскресенского колледжа. Организовал курс лекций местный завод «Цементум».

Программа учитывает современные тенденции в цементной отрасли: модернизацию, автоматизацию и цифровизацию производства, а также возросшие требования к качеству продукции. Целью курса является погружение студентов в специфику производства, чтобы они смогли начать карьеру еще во время обучения в колледже.

Лекции читает ведущий инженер-механик завода Александр Опарин. Специально для учащихся выпустили методические пособия.

Заместитель директора «Цементума» по связям с госорганами и общественностью Дмитрий Сытник рассказал, что в программу обучения также вошли экскурсии на предприятие и учебная практика, где студенты смогут применить полученные теоретические знания.

«Мы заинтересованы, чтобы выпускники Воскресенского колледжа оставались в регионе и получили все возможности для работы», — заявил Дмитрий Сытник.