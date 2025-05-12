Курс лекций о здоровье для клуба «Активное долголетие» начался в Домодедове

В Домодедове состоялась первая встреча в рамках проекта «Активное долголетие», посвященная профилактике хронической сердечной недостаточности. Занятие провели специалисты Домодедовской больницы на базе МФЦ.

Участниками стали представители проекта «Активное долголетие» — люди, заинтересованные не только в сохранении здоровья, но и в расширении знаний о его поддержании.

Лекцию провела заведующая отделением профилактики Домодедовской больницы Юлия Капустянская. Она рассказала о признаках сердечной недостаточности, ее причинах и способах контроля заболевания. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Марина Малина отметила: «Главное — своевременно обращаться за медицинской помощью при любых изменениях в состоянии здоровья».

Особое внимание уделили тому, что сердечная недостаточность — это не только болезнь пожилых, она может возникнуть у людей любого возраста, поэтому важно вовремя реагировать на тревожные симптомы.

«Мы сегодня открываем школу здоровья и „Активного долголетия“. Сегодня будет запущен курс таких лекций, встреч, и мы будем ориентировать наше население и на здоровый образ жизни», — сказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Ольга Новикова.

Образовательные мероприятия в рамках «Школы здоровья» теперь будут проводиться ежемесячно. Специалисты будут освещать различные темы — от профилактики ожирения и диабета до поддержки психоэмоционального состояния, объединяя жителей всех возрастов вокруг главной ценности — здоровья.

Чтобы стать участником проекта, необходимо отправить заявку на портале«Активного долголетия».