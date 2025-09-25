Курс лекций для больных сахарным диабетом начался в Дубне

В рамках первого вводного занятия в школе сахарного диабета разобрали причины появления заболевания, его возможные последствия и особенности лечения. Участников встречи научили пользоваться глюкометром и замерять уровень сахара. В ходе занятия его могли определить все желающие.

«Нам важно проинформировать как можно больше людей, которые находятся в группе риска по заболеванию сахарным диабетом, особенно людей пожилого возраста», — отметил по итогам встречи врач-эндокринолог Анас Мунзер.