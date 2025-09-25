Курс лекций для больных сахарным диабетом начался в Дубне
Эндокринологи медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне провели первое занятие «выездной» школы сахарного диабета. Встреча прошла в Доме ветеранов.
В рамках первого вводного занятия в школе сахарного диабета разобрали причины появления заболевания, его возможные последствия и особенности лечения. Участников встречи научили пользоваться глюкометром и замерять уровень сахара. В ходе занятия его могли определить все желающие.
«Нам важно проинформировать как можно больше людей, которые находятся в группе риска по заболеванию сахарным диабетом, особенно людей пожилого возраста», — отметил по итогам встречи врач-эндокринолог Анас Мунзер.
Всего в Школе сахарного диабета — пять лекций, по одной в неделю. На них рассказывают о правильном питании и приеме лекарственных средств для диабетиков, уровне физических нагрузок, а также обучают многим практическим аспектам, которые должны соблюдать люди с диабетом или предиабетом.
«В нашем наукограде работают чуткие и преданные своему делу медики. Специалисты как Дубненской больницы, так и медико-санитарной части № 9 готовы сами приходить к нашим ветеранам: они проводят для них бесплатные консультации, лекции, организовывают городки здоровья. Мы делаем все, чтобы наши жители серебряного возраста ни в чем не нуждались — особенно в качественной медицинской помощи», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.