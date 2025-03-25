Курс для волонтеров по оказанию первой помощи организовали в Балашихе

Местное отделение партии «Единая Россия» организовало обучающий курс по оказанию первой помощи для волонтеров в рамках партийной инициативы «Сестринское дело». Мероприятие прошло при участии главного врача Балашихинской больницы, регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» и депутата городского совета Натальи Алимовой.

Наталья Алимова подчеркнула важность обучения навыкам первой помощи, отметив, что это не только полезные знания, но и возможность спасти чью-то жизнь в критической ситуации. Она выразила радость по поводу растущего интереса и активного участия граждан в подобных инициативах.

В ходе курса волонтеры отработали практические навыки, включая сердечно-легочную реанимацию и оказание помощи при различных травмах. Такие проекты способствуют укреплению социальной ответственности и готовности граждан прийти на помощь в экстренных ситуациях.