Курбан-байрам отметили традиционным молебном в Химках

Курбан-байрам в Химках отметили коллективной молитвой. Молебен прошел в олимпийском учебно-спортивном центре.

Тысячи верующих присоединились к молитве в центре «Планерная» в праздник Курбан-байрам. После молитвы имам-хатыб произнес небольшую проповедь. Массовый молебен проводят ежегодно при поддержке администрации и главы города Дмитрия Волошина.

«Пусть этот праздник дарует душевную радость, вдохновит на новые добрые дела и достойные поступки!», — прокомментировал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.