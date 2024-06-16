Курбан-байрам отметили традиционным молебном в Химках

Курбан-байрам в Химках отметили коллективной молитвой. Молебен прошел в олимпийском учебно-спортивном центре.
Тысячи верующих присоединились к молитве в центре «Планерная» в праздник Курбан-байрам. После молитвы имам-хатыб произнес небольшую проповедь. Массовый молебен проводят ежегодно при поддержке администрации и главы города Дмитрия Волошина.
«Пусть этот праздник дарует душевную радость, вдохновит на новые добрые дела и достойные поступки!», — прокомментировал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.
Традиционно общественный порядок в местах молитв обеспечивали сотрудники Главного управления МВД России по Московской области. Там же дежурили медицинские работники, пожарные и спасатели.
«В этот день миллионы мусульман по всему миру возносят молитвы за то, чтобы в душе восторжествовали добро и милосердие», — сказал депутат из Химок Артур Каримов.