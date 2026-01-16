Культурный центр «Сабурово» открыли в Красногорске
Хлебом-солью встречали гостей в «Митино О2», где торжественно открыли филиал «Сабурово» культурно-досугового комплекса «Красногорье». Вместе с жителями на мероприятии также присутствовал глава городского округа Дмитрий Волков.
Праздник открытия нового культурного центра объединил традиции и современность. Дмитрий Волков поздравил жителей микрорайона с этим радостным событием.
«Пусть в новом центре формируются традиции, уклады, появляются коллективы и расцветает своя, яркая, насыщенная культурная жизнь», — сказал руководитель муниципалитета.
На базе центра начали работу студии музыкально-эстетического развития, современного танца и шахматная секция. Дмитрий Волков пообещал рассмотреть вопрос организации досуга для людей старшего поколения, а весной планируют благоустроить прилегающую территорию.