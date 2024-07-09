«Культурный код страны». Замглавы «Объединения Гжель» — о развитии подмосковных промыслов

Замдиректора «Объединения Гжель» рассказала о развитии промыслов в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Фестиваль керамики «ГжельФест» пройдет в Подмосковье 6 июля. Народный промысел идет в ногу со временем и привлекает все больше внимания с каждым годом. Как сине-белая роспись смогла остаться актуальной в интервью Полине Петуховой на 360.ru рассказала заместитель генерального директора ООО «Объединение Гжель» Галина Голинкова.

Гжель, как один из самых известных подмосковных народных промыслов, активно развивается с давних времен. До Великой Отечественной войны художники рисовали четырьмя красками на белом фоне, а уже после искусство возродили, но с небольшими с изменениями. Именно тогда оно приобрело привычную расцветку и мазки.

Недавно на предприятии «Объединение Гжель» провели реконструкцию, и теперь изделия производят в современных условиях, с использованием новой техники. На территории работает кафе, а также выставочный зал, рассказала Галина Голинкова. Для художников создают комфортные условия труда. Всего на заводе работают около 140 человек.

Особое внимание подмосковная гжель привлекла на востоке, где особо ценится ручной труд. Так, компания налаживает сотрудничество с Китаем и Вьетнамом.

Развитие народно-художественного промысла важно, потому что это культурный код нашей страны. Не потерять этот культурный код — это задача каждого предприятия НХП.

Галина Голинкова

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