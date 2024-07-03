Фестиваль керамики «Гжельфест» пройдет в Подмосковье 6 июля

Фото: Медиасток.рф

Летний фестиваль народных художественных промыслов состоится в Подмосковье 6 июля. «Гжельфест» начнется в 14:00, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили обширную программу с конкурсами, мастер-классами, ярмарками, угощениями и многим другим. Одной из особенностей фестиваля станет возможность отправить гжельскую открытку своим близким прямо с праздника.

Гжельский фарфоровый завод находится на территории Раменского округа. Это передовое предприятие по реализации традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие завода носит фирменное клеймо и личную подпись художника.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье. По его словам, афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы.

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